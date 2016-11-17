Ünlü şovmen ve radyo programcısı Ceyhun Yılmaz, Küçükçekmece Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. ‘Kirlenmeyen Kelimeler’ isimli tek kişilik gösterisiyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde sahne alan ünlü şovmen, stand-up gösterisiyle eğlenceli dakikalar yaşattı. Küçükçekmece’de ikamet eden sanatçıyı ailesi de izlerken, programa Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Besim Müftüoğlu ve Recep Şencan da katıldı.

Şiirleriyle de adından söz ettiren Ceyhun Yılmaz, şovunun açılışını da bir şiirle yaptı. Hayatından kesitleri ve derlediği komik anıları gösteri formunda hayranlarına sunan Yılmaz, bir saat boyunca sahnede kaldı. Yılmaz, gösteri sonunda ayakta alkışlanırken, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, ünlü isme teşekkür ederek çiçek takdim etti.