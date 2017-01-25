Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çeyiz alışverişine giderken uçuruma yuvarlandılar

Çeyiz alışverişine giderken uçuruma yuvarlandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil içerisinde bulunan 2 kişinin ise çeyiz alışverişine gittiği öğrenildi.

Çeyiz alışverişine giderken uçuruma yuvarlandılar

25 Ocak 2017 19:54

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak-Bodrum karayolunda, yol genişletme çalışmaları nedeniyle tek yönden verilen yolun trafiğe kapalı olan kısmına giren Harun Erdoğan yönetimindeki 48 TR 862 plakalı araç ile Sebahattin Akyol’un kullandığı 48 LG 404 plakalı araç çarpıştı. Erdoğan’ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle 70 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan otomobili kullanan Erdoğan ve yolcu koltuğunda oturan Esra Öztaş yaralandı. Diğer aracın şoförü Akyol ise yüzünün çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı. Uçurumdan yuvarlanan araç içerisinde bulunan nişanlı çiftin şubat ayında yapacakları düğün için çeyiz alışverişine çıktıkları öğrenildi. Trafik ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eren Ayhan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!