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Çeyiz dönüşü kaza: 4 yaralı

Gaziantep'te çeyiz evini düzmeden dönen ve damat tarafını taşıyan bir otomobil, minibüse çarptı. Kazada damat ve yakınlarının bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Çeyiz dönüşü kaza: 4 yaralı

22 Ekim 2017 20:18
Çeyiz dönüşü kaza: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İslahiye-Hassa Karayolu'nun Serinevler mevkiinde 24 yaşındaki Hüseyin Cemal Cavcavakar yönetimindeki 01 R 7885 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve sola dönüş yapmak isteyen 28 yaşındaki Hasan Emre Diken idaresindeki 27 VG 766 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan çeyiz evini düzdükleri öğrenilen damat Aykut Dikey (22), annesi Meral Dikey (57) ve akrabaları Zeynep Demirkıran (62) ve Nurten Günderenoğlu (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazada nar hasadından ve minibüste bulunan 12 tarım işçisinin ise şans eseri yara bile almadığı öğrenildi.
Öte yandan İskenderun'a geri dönen gelin ile yakınlarının ise başka araçta olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Çiftin haftaya yapmaya planladığı düğün tarihinin kazanın ardından ileri tarihe ertelenebileceği belirtildi. 

Bekir Şentürk

Etiketler: çeyiz, Gaziantep

 

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