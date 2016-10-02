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Çeyiz merasiminde maganda dehşeti

Gaziantep'te bir kişi, çeyiz merasimi sırasında havaya açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Çeyiz merasiminde maganda dehşeti

02 Ekim 2016 16:00

Gaziantep'te çeyiz indirme merasiminde maganda şoku yaşandı. Olay, bugün öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi 24 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre çeyiz merasiminde havaya açılan ateş açıldı. Bu sırada orada bulunan 43 yaşındaki Hüseyin Ataoğlu vurularak ağır yaralandı. Ataoğlu kaldırıldığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sokakta maganda kurşunu ile vurularak hayatını kaybeden 43 yaşındaki Ataoğlu’nun cesedi otopsi işlemi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken silahın kim tarafından ateşlendiği ise henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: çeyiz merasimi, Gaziantep


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