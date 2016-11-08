Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Ceylan Çapa İdo Tatlıses ile dalga geçti, İbrahim Tatlises çok kızdı

Ceylan Çapa İdo Tatlıses ile dalga geçti, İbrahim Tatlises çok kızdı

Sosyetik güzel Ceylan Çapa, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile aşk yaşadığı haberlerini yalanlarken, "İsmi neydi? İdo muydu, İbo muydu! O çocuğu inanın hiç tanımıyorum" sözleri ortalığı karıştırdı.

Ceylan Çapa İdo Tatlıses ile dalga geçti, İbrahim Tatlises çok kızdı

08 Kasım 2016 09:54

İdo Tatlıses geçen ay sosyal medya hesabından takip ettiği ve paylaşımlarını beğendiği Ceylan Çapa ile aşk yaşadığı dedikodularını yalanlamayıp "Böyle bir şey olursa ilk sizin haberiniz olur" açıklamasında bulundu.

Ceylan Çapa ise bu haberler için " 1 aydır Hong Kong'daydım, İstanbul'a daha yeni döndüm. O kişiyi hayatımda görmedim. Ortak arkadaş çevremiz bile yok. İsmi neydi? İdo muydu, İbo muydu! O çocuğu inanın hiç tanımıyorum" dedi.

İDO'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Bu sözler üzerine İdo Tatlıses, Instagram sayfasından Ceylan Çapa'ya böyle cevap verdi:

Şükürler olsun ki İbrahim Tatlıses'in ve Derya Tuna'nın oğlu olarak gözümü açtığım hayata 1-0 önde başladım. Bu konuda mütevazilik edemicem Allah'ın yazdığı bu.! Hamdolsun ki önce Allah'ın sonra babamın sayesinde 19 yaşıma kadar maddi ve manevi olarak en güzel hayatı yaşadım. O yaştan sonrada manevi olarak ailemin gücü herzaman arkamda ve maddi olarak Rabbim'in izniyle kendi imkanlarımla yaşamaya devam ediyorum. Bu kadar özelimi kimse bilmeye bilir kabulümdür. Ailem ve benimle tanışmıyor olabilirler bu da kabulümdür. Ama duymamış olmaları?? Neyse birileri daha duymuş oldu...Bizi bilenlere ve bilmeyenlere sevgi ve saygılarımla ..

İBRAHİM TATLISES'TEN MANİDAR PAYLAŞIM

Ceylan Çapa'nın bu sözlerine alınan İbrahim Tatlıses ise Instagram sayfasından ceylan avlayan bir aslan çizimi paylaşarak " Gezme CEYLAN bu dağlarda seni avlarlar" yazdı. 

CEYLAN ÇAPA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Ceylan Çapa'dan açıklama geldi. Çapa, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

Bugün hakkımda çıkan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Küçüklüğümden beri hayranı olduğum sanatçının hele ki kız çocuğu sahibi olan bir babannın hakkımda paylaştığı onur kırıcı bu sosyal medya paylaşımı beni ve ailemi derinden üzmüştür. Magazin basınından bu tarz haberlerin içine dahil etmemelerini rica ederim.


PAYLAŞIMIMIN CEYLAN ÇAPA İLE İLGİSİ YOKTUR

Ceylan Çapa'nın sitemi karşısında sessiz kalmayan İbrahim Tatlıses, paylaşımının yanlış anlaşıldığını söyledi. 'Bugün yaptığım paylaşımın İdo ve İdo'nun özel hayatıyla hiçbir ilgisi yoktur hele hele de sevgili kızım Ceylan Çapa ile hiçbir ilgisi yoktur. Kızım Ceylan hiç onurun kırılmasın. Sevgili basın mensupları sakın olayı başka yerlere çekmeyin. Saygılarımla...'

Etiketler: ibrahim tatlıses, ido tatlıses


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!