İdo Tatlıses geçen ay sosyal medya hesabından takip ettiği ve paylaşımlarını beğendiği Ceylan Çapa ile aşk yaşadığı dedikodularını yalanlamayıp "Böyle bir şey olursa ilk sizin haberiniz olur" açıklamasında bulundu.

Ceylan Çapa ise bu haberler için " 1 aydır Hong Kong'daydım, İstanbul'a daha yeni döndüm. O kişiyi hayatımda görmedim. Ortak arkadaş çevremiz bile yok. İsmi neydi? İdo muydu, İbo muydu! O çocuğu inanın hiç tanımıyorum" dedi.

İDO'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Bu sözler üzerine İdo Tatlıses, Instagram sayfasından Ceylan Çapa'ya böyle cevap verdi:

Şükürler olsun ki İbrahim Tatlıses'in ve Derya Tuna'nın oğlu olarak gözümü açtığım hayata 1-0 önde başladım. Bu konuda mütevazilik edemicem Allah'ın yazdığı bu.! Hamdolsun ki önce Allah'ın sonra babamın sayesinde 19 yaşıma kadar maddi ve manevi olarak en güzel hayatı yaşadım. O yaştan sonrada manevi olarak ailemin gücü herzaman arkamda ve maddi olarak Rabbim'in izniyle kendi imkanlarımla yaşamaya devam ediyorum. Bu kadar özelimi kimse bilmeye bilir kabulümdür. Ailem ve benimle tanışmıyor olabilirler bu da kabulümdür. Ama duymamış olmaları?? Neyse birileri daha duymuş oldu...Bizi bilenlere ve bilmeyenlere sevgi ve saygılarımla ..

İBRAHİM TATLISES'TEN MANİDAR PAYLAŞIM

Ceylan Çapa'nın bu sözlerine alınan İbrahim Tatlıses ise Instagram sayfasından ceylan avlayan bir aslan çizimi paylaşarak " Gezme CEYLAN bu dağlarda seni avlarlar" yazdı.

CEYLAN ÇAPA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Ceylan Çapa'dan açıklama geldi. Çapa, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

Bugün hakkımda çıkan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Küçüklüğümden beri hayranı olduğum sanatçının hele ki kız çocuğu sahibi olan bir babannın hakkımda paylaştığı onur kırıcı bu sosyal medya paylaşımı beni ve ailemi derinden üzmüştür. Magazin basınından bu tarz haberlerin içine dahil etmemelerini rica ederim.



PAYLAŞIMIMIN CEYLAN ÇAPA İLE İLGİSİ YOKTUR

Ceylan Çapa'nın sitemi karşısında sessiz kalmayan İbrahim Tatlıses, paylaşımının yanlış anlaşıldığını söyledi. 'Bugün yaptığım paylaşımın İdo ve İdo'nun özel hayatıyla hiçbir ilgisi yoktur hele hele de sevgili kızım Ceylan Çapa ile hiçbir ilgisi yoktur. Kızım Ceylan hiç onurun kırılmasın. Sevgili basın mensupları sakın olayı başka yerlere çekmeyin. Saygılarımla...'