Ceylan, Türkiye'nin gururu oldu

İzmir Fen Lisesi öğrencisi Ceylan Ceylan, 6-15 Temmuz tarihleri arasında Tayland’da düzenlenen 49. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı. Ceylan Ceylan, daha önce de 23-29 Nisan tarihleri arasında ülkemizin ilk defa katıldığı 51. Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştı. 3 yıldır okulun sağladığı imkanları kullanarak olimpiyatlara hazırlandığını ifade eden Ceylan Ceylan, “Emeğimin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak çok gurur verici bir olay” dedi.

İzmir Fen Lisesi Kimya Olimpiyat Takımı Danışmanı Kimya Öğretmeni Dr. Barış Demirdağ da, “Ülkemiz adına gurur verici bir başarı. Olimpiyat çalışmalarında her zaman destek olan kimya zümre arkadaşlarıma, okul idaremize ve tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Aynı istek ve azimle bundan sonraki olimpiyatlara hazırlanmaya devam edeceğiz. Bize bu gururu yaşattığı için Ceylan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uluslararası Kimya Olimpiyatları nedir?

Uluslararası Kimya Olimpiyatları, dünyanın orta öğretim seviyesindeki en yetenekli kimya öğrencileri için bir yarışma. Ülkeler dört öğrenciden oluşan bir ekiple temsil ediliyor ve kimya bilgi ve becerilerini, laboratuvarda 5 saatlik bir pratik ve 5 saatlik yazılı teorik sınavla test ediyorlar. Program, kimya problemlerinin çözülmesi yoluyla öğrencilerin kimya ilgisini teşvik etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, kimyada uluslararası temasları, farklı uluslardan genç bilim insanları arasındaki dostlukları, öğrenciler arasında işbirliğini ve kimyada pedagojik ve bilimsel deneyimin değişimini ve gelişmesini teşvik etmek amaçlanıyor.

Ceren Atmaca