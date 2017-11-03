Ceylanlar Ankara’da Puan Kovalayacak

Avrupa’daki şampiyonaya katılma hakkı elde ederek özelde Ceylanpınar’ın genelde ise Şanlıurfa’nın göğsünü kabartan Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Erdal Gügül Sezonu’nda ikinci maçına çıkacak. Birinci ligde mücadele eden Ceylanlar, ligde ikinci maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hafta içinde çalışmalarını tamamlayan takım, hafta sonundaki maça odaklanmış durumda.

İlk maçında talihsiz bir şekilde kayıp yaşayan Ceylanlar, Ankara’da bu mağlubiyeti telafi ederek Ceylanpınar’a galibiyetle dönmek istiyor. Ceylanlar yarın 12’de Altındağ Spor Salonu’nda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

"Bu Maçta Galibiyet Almak İstiyoruz"

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, maçı kazanıp Ceylanpınar’a galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. İdoğ, “Geçen hafta talihsiz bir şekilde kayıp yaşadık ancak bu maçta galibiyet almak istiyoruz. Hafta içinde çalışmalarımızı tamamlayıp maça hazır hale geldik. Ankaraspor’da bizim gibi hedefleri olan bir takım ancak ne olursa olsun maçtan galip ayrılmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Uğur Kuş

