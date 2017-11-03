Diğer
Kategoriler

Ceylanlar Ankara’da Puan Kovalayacak

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, sezonun ikinci maçında Ankara’da puan kovalayacak.

Ceylanlar Ankarada Puan Kovalayacak

03 Kasım 2017 21:05

Avrupa’daki şampiyonaya katılma hakkı elde ederek özelde Ceylanpınar’ın genelde ise Şanlıurfa’nın göğsünü kabartan Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Erdal Gügül Sezonu’nda ikinci maçına çıkacak. Birinci ligde mücadele eden Ceylanlar, ligde ikinci maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hafta içinde çalışmalarını tamamlayan takım, hafta sonundaki maça odaklanmış durumda.
İlk maçında talihsiz bir şekilde kayıp yaşayan Ceylanlar, Ankara’da bu mağlubiyeti telafi ederek Ceylanpınar’a galibiyetle dönmek istiyor. Ceylanlar yarın 12’de Altındağ Spor Salonu’nda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

"Bu Maçta Galibiyet Almak İstiyoruz"

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, maçı kazanıp Ceylanpınar’a galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. İdoğ, “Geçen hafta talihsiz bir şekilde kayıp yaşadık ancak bu maçta galibiyet almak istiyoruz. Hafta içinde çalışmalarımızı tamamlayıp maça hazır hale geldik. Ankaraspor’da bizim gibi hedefleri olan bir takım ancak ne olursa olsun maçtan galip ayrılmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Uğur Kuş
 

Etiketler: Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç