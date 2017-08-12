Ceylanpınar Belediyesinden o habere eleştiri

Yerel bir gazete tarafından “Büyükşehir yapıyor onlar konuyor” başlıklı yapılan haberde bir beton bariyerin farklı açılardan çekilmiş resimleri yayınlanarak Ceylanpınar Belediyesinin büyükşehir belediyesinin hizmetlerini kendine mal ettiği iddia edildi.

''Yalan haberler basını lekeler''

Gazetenin manşetinden yayınlanan habere Ceylanpınar Belediyesinden açıklama geldi. Basının halkı bilgilendirme, doğruları yazma, haksızlıkların karşısında olma gibi bir görevinin olduğu belirtilen açıklamada yalan ve yanlış haberlerin basın kuruluşlarının kurumsal kimliklerini lekelediği ifade edildi. Basının bir silah gibi kullanılmasının ve bir tetikçi gibi davranmasının yanlış olduğu vurgulanan açıklamada, “Eğer bir şeylerin doğru gitmediğini düşünüyorsanız bunu kesinlikle haber yapmalısınız. Ancak yaptığınız haberin dayanakları olmalıdır. Bir beton bariyerin farklı açılardan resmini çeker ve asfalt çalışması bittiğinden dolayı büyükşehir belediyesinin bariyerlerini 2 ay önce kaldırdığını, Ceylanpınar Belediyesinin trafiğin sağlıklı akması ve herhangi bir kazanın yaşanmaması için kendi bariyerlerini yol üstüne koyduğunu yazmazsanız siz basın olmaz başka bir şey olursunuz.” denildi.

''Haber kötü niyetli''

İlçede sürdürülen hizmetlerin büyükşehir belediyesiyle birlikte yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Büyükşehirin ilçemize kazandırdığı hizmetlerde her zaman birlikte çalışmaktayız. Kaldı ki büyükşehir belediyesinin yerel belediyelerden yardım ve destek almadan ilçelerde hizmet yapması hemen hemen imkansızdır. Bu durum bile yerel bir gazetede yer alan haberin ne kadar mesnetsiz, kastını aşan, kötü niyetli bir haber olduğunu ortaya çıkarmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi: “Öte yandan ‘vatandaş da böyle düşünüyor’ şeklindeki yuvarlak cümleler de haberin kasıtlı olduğunu gösteren bir başka detay cümledir. Eğer gerçekte vatandaşın bir görüşü, düşüncesi varsa mikrofonu uzatırsınız, ismini verir resmini çekersiniz öyle haber yaparsınız. O zaman yaptığınız haber gerçek bir haber olur.”

''Ak Parti Belediyeleri birbirinden güç alır''

Açıklamanın sonunda, başta haberi yapan kurum olmak üzere basın kuruluşlarının basın etiğine, kişi ve kurumların hak ve hukuklarına dikkat eden haberler yapılması istenerek, “Her zaman büyükşehir belediyesi ile koordineli çalışmaktayız. Böyle çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü AK Parti belediyeleri birbirinden güç alır. Basında yer alan bu tarz karalama ve kasıtlı haberler büyükşehir ile yapmış olduğunu çalışmalara gölge düşüremeyecektir. Hakkımızda haber yapan basın kuruluşundan da herhangi bir düzeltme beklemiyor takdiri vatandaşlara bırakıyoruz. Doğru ve gerçek haber yapmak isteyen tüm basın kuruluşlarını da ilçemize davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.