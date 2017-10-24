Ceylanpınar Türkiye'nin göğsünü kabartıyor

Spora ve sporcuya destek şiarıyla hareket eden ve ülke genelinde hiçbir belediyenin vermediği kadar spora destek veren Ceylanpınar Belediyesi, verdiği desteğin meyvelerini almaya devam ederken, diğer yandan da ülkenin gururu oldu. Daha önce bağımsız ve kendi imkanları ile faaliyet gösteren ama daha sonra Ceylanpınar Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü gösterdiği üstün başarıdan dolayı 2019'da Fransa'da yapılacak olan Eurocup Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Türkiye'de 1.Lig'de mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü sadece Türkiye'nin değil Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü'nün bu şampiyonaya katılması bölge de bir ilk olarak geçiyor. Öyle ki şu ana kadar bölgeden bu turnuvaya katılan yok.

Ceylanpınar Belediyesi'nin desteklerini arkasına alan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü'nün başarıları sadece Türkiye'deki galibiyetler ve 2019 Eurocup'a katılmakla sınırlı değil. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü milli takıma yetiştirdiği sporcularla ülke gündeminde adından söz ettirmeyi başardı. Bununla birlikte Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü sporcularından gen isim Ahmet Umutcan Dolaşan milli takıma çağrıldı ve milli takım forması ile de büyük başarılara imza attı. Aynı zamanda Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü'nün Antrenörü Metin İdoğ İse U19 Milli Takım Antrenör Yardımcılığını yapıyor.

Grupta kimle mücadele edecek

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü, 2019 yılı içerisinde eleme turnuvası oynayacak. 26-29 Nisan tarihlerinde oynanacak olan turnuva iki grup halinde oynanacak. A Grubunda Fransız Saint-Avoid takımı ev sahipliğinde Elig Avukatlar Bürosu Engelli Yıldızlar,Bağcılar Belediyesi,Ceylanpınar Belediyesi ve İngiliz Coyote takımları yer alacak. B grubunda Keçiören Belediyesi Güçlü Eller takımı ev sahipliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor,Gazişehir Gaziantep Spor,Fransız Handibasket Le Puy ve Yunan Atlas Greece takımları yer alacak. Ceylanpınar ekibinin de yer aldığı A Grubu maçları Fransa'da oynanacak.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü Kaptanı ve aynı zamanda U19 Milli Takım Antrenör Yardımcılısı Metin İdoğ, Avrupa'ya uzanan bu zorlu yolda herkesten destek beklediklerini ifade etti. İdoğ, "Böyle dünya çapında bir turnuvaya Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Kulübü olarak davet edilmek bizler için bu gururdur. Aynı zamanda Ceylanpınar'ın bu şampiyonaya davet edilmesi beraberinde bir ilki de taşıyor. Çünkü bölgeden ilk defa bir takım şampiyona da özelde Şanlıurfa'yı genelde ise Türkiye'yi temsil edecek. Bu önemli gurur dolu yolda bizleri yalnız bırakmayan ve her daim desteğini yanımızda hissettiğimiz Sayın Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ve onun nezdinde tüm Ceylanpınar halkına teşekkür ederim" dedi.

Uğur Kuş

