Ceylanpınar Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak bahis oynatan 6 iş yerinde yapılan aramalarda F.Ç., V.A., R.D., T.D., H.H., İ.D. ve V.D. isimli şahıslara ait olduğu belirlenen iş yerlerine polis tarafından yapılan baskında yazıcı, fiş, kupon, bilgisayar ve hard disklere el konuldu. Yapılan aramalar sonucu iş yerlerinde kaçak iddia oynattıkları tespit edilen F.Ç., V.A., R.D., T.D., H.H., İ.D. ve V.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan F.Ç., V.A., R.Ş., T.D. ve H.H. isimli şahıslar çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan diğer isimlerden V.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, İ.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uğur Kuş

ŞANLIURFA