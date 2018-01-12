Diğer
Kategoriler

Ceylanpınar’da şüpheli ölüm

Ceylanpınar’da 16 yaşındaki bir genç silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ceylanpınarda şüpheli ölüm

12 Ocak 2018 21:45

Edinilen bilgiye göre, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde göçer bölgesi olarak bilinen Mangalan göçerlerinde çobanlık yapan Ş.K. (16) ailesi tarafından koyunlarını otlattığı bölgede kanlar içerisinde bulundu. Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilin Ş.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Jandarma ve Savcılığa bildirilmesinin ardından Ş.K.’nin cenazesi Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Ş.K.’nin kırma olarak tabir edilen tüfekle vurulduğu ve cesedin incelenmesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Yakınlarının verdiği ifadeye göre Ş.K.’nin koyunlarını otlattığı bölgede A.A. (16) ile birlikte olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonrası A.A. gözaltına alındı.

Jandarma ve polis, hastane ve olayın gerçekleştiği belirtilen Mangalan bölgesinde geniş güvenlik tedbirleri alırken Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Kuş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç