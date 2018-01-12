Ceylanpınar’da şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde göçer bölgesi olarak bilinen Mangalan göçerlerinde çobanlık yapan Ş.K. (16) ailesi tarafından koyunlarını otlattığı bölgede kanlar içerisinde bulundu. Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilin Ş.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Jandarma ve Savcılığa bildirilmesinin ardından Ş.K.’nin cenazesi Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Ş.K.’nin kırma olarak tabir edilen tüfekle vurulduğu ve cesedin incelenmesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Yakınlarının verdiği ifadeye göre Ş.K.’nin koyunlarını otlattığı bölgede A.A. (16) ile birlikte olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonrası A.A. gözaltına alındı.

Jandarma ve polis, hastane ve olayın gerçekleştiği belirtilen Mangalan bölgesinde geniş güvenlik tedbirleri alırken Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Kuş

