Çeyrek altın ne kadar oldu merak ediliyor. Çeyrek altının fiyatı yükseldi mi? Altının toplumumuzdaki yeri önemlidir. Yeni evlenen çiftlere, yeni doğan bebeğe, sünnet olan çocuğa altın takılır. Altın iyi bir yatırım aracıdır. Bu nedenle altın fiyatları merak edilir. Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları arttı mı? Soruları sorulur. İstanbul Kapalıçarşı'da 145,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,60 liradan, 958 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 674 liradan, 132,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136,50 liradan, 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 955 liradan, 468 liradan alınan Yarım Ziynet 478 liradan, 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Çeyrek altın gerek fiyatı, gerek boyutu olsun ülkemizde altın dendiği anda ilk akla gelen ziynet eşyasıdır. 1 çeyrek altın 1.75 grama denk gelmektedir. 22 Ayar altından üretilmektedir. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



