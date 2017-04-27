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Çeyrek altın ne kadar? |27 Nisan 2017 çeyrek altın fiyatı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,75 lira oldu.

Çeyrek altın ne kadar? |27 Nisan 2017 çeyrek altın fiyatı

27 Nisan 2017 13:31

İstanbul Kapalıçarşı'da 144,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,75 liradan, 953 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 968 liradan, 132 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136 liradan, 931 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 949 liradan, 465 liradan alınan Yarım Ziynet 475 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satılıyor.Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,75 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 144,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,75 liradan, 953 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 968 liradan, 132 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136 liradan, 931 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 949 liradan, 465 liradan alınan Yarım Ziynet 475 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satılıyor.  

Etiketler: Çeyrek altın fiyatı


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