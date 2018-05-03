Çeyrek altın ne kadar? (3 Mayıs 2018 altın fiyatları)

3 Mayıs 2018`de de Altın yükseliyor mu? 3.5.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara bu haberimizden ulaşabilirsiniz.İşte detaylar...

Gram altın kaç para?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 177,70 lira oldu.

Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 177,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 177,70 liradan, bin 170 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 189 liradan, 162 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 166 liradan, bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 166 liradan, 573 liradan alınan Yarım Ziynet 583 liradan ve 286 liradan alınan Çeyrek Ziynet 291 liradan satıldı.