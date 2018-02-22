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Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı ne?

Altın fiyatı gün içinde istikrarını koruyor. Vatandaşlar çeyrek altın ne kadar olduğunu ve gram altının fiyatını merak ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları ile ilgili tüm bilgiler...

Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı ne?

22 Şubat 2018 14:43

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162 lira oldu. 261 liradan alınan Çeyrek ziynet 266 liradan satılıyor.

 İŞTE ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 161,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162 liradan, bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 84 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 42 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 62 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satılıyor.

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