Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı ne?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162 lira oldu. 261 liradan alınan Çeyrek ziynet 266 liradan satılıyor.

İŞTE ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 161,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162 liradan, bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 84 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 42 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 62 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satılıyor.