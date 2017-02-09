Çeyrek altın ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altının fiyatı yükseldi mi? Altının Türk toplumunda önemli bir yeri vardır. Öyle ki düğünlerde yeni evlenen çiftlere ya da yeni doğan bebeklerde hediye olarak altın takılır. Bu nedenle altın fiyatları merak edilir. 9 Şubat Perşembe çeyrek altın fiyatı 243 lira. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 148,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 148,50 liradan, 977 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 994 liradan, 135 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 139 liradan, 955 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 974 liradan, 477 liradan alınan Yarım Ziynet 487 liradan, 238 liradan alınan Çeyrek Ziynet 243 liradan satılıyor.

OCAK AYINDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Ocak ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,27, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,85 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 3,91, dolar yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,86 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 3,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 5,46, dolar yüzde 4,68, BIST 100 endeksi yüzde 3,37 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,68 ve DİBS yüzde 1,96 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,80 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,97 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,27 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,87 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,51 oranıyla yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı oldu.