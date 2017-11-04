Çeyrek asırlık kardeşlik

Belediye Meclis Salonunda yapılan program iki ülkenin İstiklal Marşlarının okunması ile başladı.

İlk olarak iki şehrin kardeş şehir olmasında büyük emekleri olan Tarsuslu gazeteci-yazar Mehmet Canbolat söz aldı.

25 yıllık kardeşliğin önemine değinen Canbolat, “Doğduğum, büyüdüğüm beni ben yapan bu topraklar yani Tarsus ile, beni çeyrek asırdır kendinden bilen, içselleştiren, Langen kentlerimiz arasında 26 yıldır gelişen Kardeş Şehir İşbirliği Projesi’nin 25. jübile yılını onurlandırdığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Asırlık süren kardeşliğin bugünlere gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, emeği geçenlere teşekkür etti.

25 yılın önemine değinen Başkan Can, “Çeyrek asırdır şehirlerimiz arasında gelişen kardeşlik projesi sayesinde bugüne dek iyi bir aile ortamı ve dostane ilişkilerin geliştirilebildiği kanısındayım. Aradaki dil, coğrafik uzaklık ve kültürel farklılıkların yanısıra, son 2 yıldır süregelen politik gerginliğe rağmen, kardeşlik ilişkisinde arzu edilebilecek noktaya erişebildiğimizi düşünüyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler, tarihsel sürece bakarak çok yönlü bir seyir izleyegeldi. Ancak, yaklaşık 3 milyon insanımızın yaşadığı Almanya ile Türkiye arasındaki kardeş kentler projesinin yine de düşük düzeyde kaldığını düşünüyorum. İki ülke arasındaki kardeş kentler sıralamasında, ilk 8. basamakta olmasını ise, kentimiz adına olumlu bir durum olarak değerlendiriyorum. Anımsanacağı gibi, kentlerimiz arasındaki kardeş şehir sözleşmesi 26 Nisan 1991 tarihinde imzalanmıştı. Kentlerimiz arasındaki bu ilişki ağından sonra, iki ülke arasında benzeri projelere ard arda yeni halkalar eklenmiş olması da, sevindiricidir. Bu sıralamaya, daha sonra Langen’in de dahil olduğu Hessen eyaletinin, Bursa ilimiz ile benzeri kapsamda bir bölgesel kardeşlik işbirliğine yönelmesi de, kayda değer olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu mevcut ilişki ağı üzerine eklenecek yeni proje desenleri ile, iki toplum arasındaki dostane temaslara yeni dokular kazandırılmasını, toplumların kaynaşmasını arzu ediyorum. Bu vesileyle, bugün bizleri biraraya getiren 25. kardeşlik Yılımızı kutluyor, bu heyecan ve dinamizmin gelecekte de yeni filizler vermesini, büyümesini ve geleceğe yeni çiçekler salmasını temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Bundan 24 yıl önce, Sayın Bedrettin Sarpkaya’dan görevi devralıp, Tarsus Belediye Başkanı olunca, elbette bu projenin desteklenmesi gerektiğine inandım ve ne gerekiyorsa, onları yapmaya çalıştım. Çünkü böylesi farklı toplumları yakınlaştıran projeler, biz Tarsuslular’ın doğasında vardır. Yani, değişik kültürlere, uygarlıklara 8.000 yıllık geçmişiyle ev sahipliği yapmış olan memleketimiz, zaten bu tür farkıllıkları zenginlik olarak görür ve bu bağlamda renkliliğe açık bir yapıya sahiptir. Her ne kadar, artık Tarsus’un belediye başkanlığı gibi görevim olmasa bile, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatımla, bu dostluğun gelişmesi yönünde, üzerime düşen ne olursa, onu yapmaya gayret edeceğimi de vurgulamak istiyorum“ ifadesini kullandı.

25 yıllık sürecin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Langen Belediye Başkanı Frieder Gebhardt,“25 yıl bir insanın hayatı açısından çok önemli bir zaman dilimidir. Bu bağlamda şehirlerarası işbirliği projelerinde de, 25 yıllık üretken bir geçmişin önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız, kentlerimiz arasındaki dostluk ilişkileri, öyle sıradan, alışılmış bir süreç değildir. Çünkü, çeyrek asır önce, iki kent olarak dostluk ilişkisini başlatırken, iki ülke arasındaki kardeş kent projelerinin sayısı, parmakla sayılacak kadar azdı. Bu açıdan baktığımızda, Langen Belediyesi olarak Tarsus ile bir işbirliğine yönelme konusunda verdiğimiz o güne göre cesur kararın, bugün ne kadar doğru atılmış bir adım olduğunu birlikte görüyoruz. Kentlerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin bundan böyle de yeni ivmeler kazanması dileğimi yineliyor ve gelecekte de yine güzel kutlamalarda buluşmak üzere diyorum“ şeklinde konuştu.

Program diğer heyet üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Program sonunda Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Langen Belediye Başkanı Frieder Gebhardt 25’nci yıl anısına hediyelerini ve şiltleri takdim ettiler. Program 25’nci pastasının kesilmesi ve kokteyl ile sona erdi.

Ersoy Yalçın