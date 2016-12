Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2011-2015 dönemine ve 2015 yılına ilişkin cezaevi sonuçlarını açıkladı.Buna göre;ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı yüzde 11,7 arttı. Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2015 tarihindeki kişi sayısı, 2014 yılının aynı tarihine göre yüzde 11,7 artarak 177 bin 262 oldu. Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, 31 Aralık, 2011-2015 tarihindeki nüfusunun yüzde 85,4’ünü hükümlüler ve yüzde 14,6’sını tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96,3’ünü erkekler, yüzde 3,7’sini ise kadınlar oluşturdu.

Her 100 bin kişiden 225’i ceza infaz kurumunda

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2011 yılında 172 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2015 yılında 225’e ulaştı. Buna karşılık 2015 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 279’u ceza infaz kurumunda yer aldı.Ceza infaz kurumlarına 2015 yılında 168 bin 726 hükümlü girdi. Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 168 bin 726 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 138 bin 188 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,3’ünü, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,2’sini erkekler oluşturdu.

Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak girenlerin sayısı 869 oldu

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı 869 iken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı 8 bin 993 oldu. Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık oldu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 17,8’i hırsızlık, yüzde 14,1’i yaralama, yüzde 7,7’si İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 4,9’u ise öldürme suçu işledi.

Hükümlülerin yüzde 30,8’ini ilköğretim mezunları oluşturdu

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 40,2’si ilköğretim mezunu, yüzde 20,8’i ilkokul mezunu, yüzde 14,9’u lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 31,5’i ilköğretim, yüzde 24,6’sı ilkokul, yüzde 21,7’si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu.Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 36’sı lise ve yükseköğretim mezunu oldu. İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu işleyenlerin yüzde 29,2’si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 24,5’i ilkokul, yüzde 22,3’ü ilköğretim mezunu hükümlüler oldu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 31,2’si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 24,5’i ilkokul, yüzde 22,3’ü ilköğretim mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 34,3’ü ilköğretim, yüzde 22,3’ü lise ve dengi meslek okulu, yüzde 22,2’si ilkokul mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim mezunları en çok İcra İflas Kanunu’na muhalefet etti

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 35,7, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 29,4 ilköğretim mezunlarında yüzde 23,1, ilkokul mezunlarında yüzde 15,5 ile hırsızlık suçu; ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 16,0, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13,7 ile yaralama suçu ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 17,4 ile İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu ilk sıralarda yer aldı.