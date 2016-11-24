Cinsel istismar düzenlemesinin çıkarıldığı Ceza Muhakemeleri Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurul’a tekrardan geldi ve kabul edildi. Kanun Tasarısı’na göre, askerlerin devlet güvenliğine karşı suçların, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçların, milli savunmaya karşı suçların askeri cezaevleri dışında mahkum edilmelerinin önü açılıyor.

İstinaf yoluna başvurmak için alt sınır 7 bin lira, temyiz kanun yolu için öngörülen miktarın alt sınırı 40 bin lira olarak belirlenecek. İş Mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği ifade ediliyor. Miktar veya değeri 5 bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararların kesin olacağı ifade ediliyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçları arttırılıyor. Cinsel istismarı suçu işleyenler 8 ila 15 yıl arasında ceza alacaklar.

Ahmet Umur Öztürk