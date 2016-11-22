TBMM Genel Kurulu’nda Ceza Muhakemeleri Kanunu geçici madde tartışması yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, maddelerin oylandığını belirterek, kanun tasarısının tümünün oylanması aşamasına geldiğini ifade etti. Akçay, "Bunun için yapabileceğimiz yöntem iç tüzüğün 89. maddesini atıf yapmaktır. Bir Genel Kurul kararının iç tüzüğün 89. maddesini gözden geçirme veya değiştirme imkanı olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akçay maddenin geri çekilmesinin doğru yöntem olacağını belirtti.

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ise, Ceza Muhakemeleri Kanun Tasarısı’nın bir bütün olarak eler alınması gerektiğini söyleyerek, "Geçici maddenin geri çekilmesiyle sorun ortadan kalkmıyor. Aynı zamanda tasarının 13. maddesinde ciddi bir sıkıntı söz konusu. Kadın örgütlerinin, bizlerin ifade ettiği gibi bu yasa maddesi de af kapsamı içerisinde ele alınarak, değerlendirilmek zorunda. O yüzden bu sorunu gidermek sadece verilen, eklenen bir maddeyle çözülebilecek bir sorun değil" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök, af niteliğinde olan bir önergenin Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunlukla geçmesine dair pek çok Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak, "Herkesin hatırlayacağı gibi kamuoyunda 'Rahşan affı' olarak bilenen o af yasası da şartlı salıverme ve bazı cezaların ertelenmesine dair kanun başlığını taşımaktadır. Anayasa Mahkemesi, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in açmış olduğu dava üzerine verdiği kararda ismi öyle de olsa içerilen hükümlerin bir af niteliğini taşıdığını ifade etmiş. Anayasa Mahkemesi beşte 3 nitelikli çoğunluk aranmadığından dolayı yasayı iptal etmiştir. Şimdi, burada esas sıkıntı şudur: Bu önerge, geçici 1'inci maddedeki önerge tam anlamıyla 'Rahşan affı'nın da ötesine geçen bir af niteliğindedir çünkü kamu davasının düşmesinden bahsediliyor. Bu, tam bir genel affın sonucudur. İnfaz durduruluyor, erteleniyor ve bu tablo içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin -beşte 3 çoğunluk aranmaksızın bu yasa eğer çekilmesiydi- bunu iptal edeceğinden hiçbir şüphem yoktu" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘438 sayılı (Ceza Muhakemeleri Kanun Tasarısı) geçici birinci maddesinin iç tüzüğün 88. maddesi uyarınca komisyona geri verilmesini talep ediyorum’. Bu talep iç tüzüğün 88. maddesi, burada zikredilen hukuki çerçeve içerisinde son derece uygun bir taleptir" dedi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin uygulamasının 184 sayısının aranması şeklinde olduğunu hatırlatan Bostancı, "Bunu bir tür af niteliği taşıdığı ve bu çerçevede 330 gerektirdiği değerlendirmelerini uygun bulmuyoruz. Daha önce de Meclis’te çeşitli kereler iktidarla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na ve Ceza Hukuku'na ilişkin değiştirmeler yapmışlar ve bunlarda herhangi bir şekilde 330 aranmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

