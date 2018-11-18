Cezaevi firarisi 2'si yoldan geçen 3 kişiyi vurdu

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Boğaz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevi firarisi H.T., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak üzerinde eniştesi A.B.'ye silahla peş peşe ateş etti. Silahlı saldırıda, A.B. ile birlikte o esnada olay yerinden geçen baba M.Ç. ve kızı M.Ç. de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kamil Can Kılıç - Mücahid Kantarcıoğlu