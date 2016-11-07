Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan kapalı cezaevinde bugün sabah kahvaltısı sırasında gardiyanların boşluğundan faydalanarak kapıdan çıkan ve ardından da tel örgüleri aşarak kaçan Ali G., Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin jandarmayla işbirliği içinde yaptığı başarılı operasyonla 3 saatte yakalandı. Yapılan çalışmayla Soma Adliyesi'nin karşısında bulunan kahvehanede olduğu tespit edilen Ali G., emniyet güçleri tarafından yakalanarak kaçtığı kapalı cezaevine gönderildi.

Yılmaz Sarıpınar



