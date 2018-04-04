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Cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı

Polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi İzmir'in Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Cezaevi firarisi Çeşmede yakalandı

04 Nisan 2018 10:36

Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesinde Şahin Tepe olarak adlandırılan bölgede polisleri görünce kaçmaya çalışan Ö.A. (36), kısa sürede yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve Bursa'da yatmakta olduğu cezaevinden firar ettiği öğrenilen Ö.A, gözaltına alınırken savcılık talimatı üzerine aynı gün Çeşme Adliyesine sevk edildi. 

Ö.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.  

Muhammet İsa Atagöz

 

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