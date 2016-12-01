Alınan bilgiye göre, Aşağısöğütönü Mahallesi 1190. Sokak’ta Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen bir çalışmayı gören cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ömer G. polislerin, kendisine geldiğini düşünerek evde bulunan çarşafları birbirine ağlayarak apartmanın 3’üncü katından inmek istedi. Ancak Ömer G., inmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sesini duyan ekipler, şüphelinin yanına geldi. Yapılan incelemeler sonucunda Ömer G.’in cezaevinden izinli çıktığı ancak 3 gündür geri dönmediği tespit edildi. Yaralanan Ömer G., polis ekipleri eşliğinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın Sarıoğlu

