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Cezaevi firarisi Kemer’de yakalandı

Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişi Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı.

Cezaevi firarisi Kemerde yakalandı

24 Kasım 2016 09:48

Edinilen bilgiye göre, Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20 gün önce firar eden 39 yaşındaki Gürkan U., Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki bir otobüsün içinde uyurken yakalandı. Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve yakalandığı sırada üzerinde kimlik bulunmayan 39 yaşındaki şüpheli Gürhan U., polislere kendisinin başka bir kişi olduğuna inandırma girişimi sonuçsuz kalınca, gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı.

16 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Gürhan U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, arandığı 3 suç dosyasından tutuklanarak cezaevine konuldu. 


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