Diğer
Kategoriler

Cezaevi firarisi kendisini yakalamak isteyen İnfaz Büro Amiri’nin aracını ateşe verdi

Aydın’da cezaevi firarisi ve değişik suçlardan kesinleşmiş 5.5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi kendisini yakalamak isteyen İnfaz Büro Amiri’nin aracını yakıp kaçtı. Araç Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı.

Cezaevi firarisi kendisini yakalamak isteyen İnfaz Büro Amirinin aracını ateşe verdi

13 Kasım 2017 08:12

Olay gece yarısı Efeler ilçe Merkezi Girne Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren ve 2 ay önce de firar eden İ.Y. isimli şüpheli İnfaz Büro Amiri olarak görev yapan İ.K.’yı takibe aldı. İnfaz Büro Amiri’nin evini ve aracını belirleyen İ.Y. gece saat 24:00 sıralarında amirin evinin önünde park halinde olan otomobiline molotof kokteyl atarak yaktı. Patlama sesi üzerine dışarı çıkan İnfaz Büro Amiri ve çevredeki diğer evlerdeki vatandaşlar aracı ateşe veren şahsın kaçtığını gördü.

İnfaz Büro Amiri İ.K. telsizi ile polis merkezine anons ederek yardım istedi. Bu arada çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yanan aracı söndürdü.

İnfaz Büro Amiri ve çevredeki vatandaşlar tarafından eşkali belirlenen şahsın 2 ay önce cezaevinden firar eden ve işlediği suçlardan dolayı 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda bölgeden beyaz renkli 09 LD plakalı bir otomobil ile bahçe yollarından İncirliova ve İzmir Tire istikametine kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Patlama ve yangın sesi ile uyanan çevre sakinleri sokağa akın ederken olay yeri inceleme ekipleri de araç ve çevresinde çalışma yaptı.
Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: aydın, Cezaevi firarisi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç