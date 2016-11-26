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Cezaevi firarisi Manavgat’ta yakalandı

Antalya’nın Alanya L Tipi Cezaevinden 2 arkadaşıyla firar eden bir kişi yakalandı.

Cezaevi firarisi Manavgatta yakalandı

26 Kasım 2016 17:45

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce Alanya L Tipi Açık Cezaevinden 2 arkadaşıyla birlikte tel örgülerin altından tünel kazmak suretiyle kaçtığı bildirilen Tayfur K., Manavgat’ta yakalandı. Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinde firar eden Tayfur K.’nin Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde kendisini yakalamak isteyen polislere silah çektiği, polislerin üzerine atlamak suretiyle Tayfur K.’yi yakaladığı bildirildi.
Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur K. Alanya Cezaevine teslim edildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: Cezaevi firarisi, Manavgat, yakalandı


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