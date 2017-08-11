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Cezaevi firarisi 'Örümcek Adam' gibi tırmanarak 8 eve girdi

Adana'da hırsızlıktan 13 yıl 10 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü, arkadaşlarıyla tırmanarak girdiği 8 evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı. Hükümlü hırsızın tırmanarak evlere girmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Cezaevi firarisi Örümcek Adam gibi tırmanarak 8 eve girdi

11 Ağustos 2017 09:45

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki 8 kişi evlerine hırsız girdiğini belirterek polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsız Büro Amirliği ekipleri,
evlerdeki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada polis, hırsızlık olaylarını, yine hırsızlık suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası olan ve cezaevinden kaçan Fırat Y. ve iki arkadaşı Emrah Ö. ve Şehmus O.'nun işlediğini belirledi.
Hırsızların evlere girmeleri ve malzemeleri çalmaları da saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasında hırsızın evlere 'Örümcek Adam' gibi tırmanarak girdikleri görüldü. Polis, zanlıları yakalamak için operasyon başlattığı sırada Çukurova ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis şahsı yakalamak istedi. Zanlılardan Şemhus O., 6. kattan atladı. Ayağı kırılmasına rağmen kaçmaya çalışan şahıs yakalandı. Ayağı kırılan hırsız hastaneye götürülerek tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Fırat Y. ve Emrah Ö. tutuklanırken, ayağı kırılan zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe - Umutcan İşledici


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