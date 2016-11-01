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Cezaevi firarisi polis aracına çarpınca yakalandı

Adana'da 4 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü, yaya olarak kaçarken polis aracına çarpınca yakalandı.

Cezaevi firarisi polis aracına çarpınca yakalandı

01 Kasım 2016 10:18

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhsatsız silah ve mermileri satın alma ile yaralama suçundan 21 yıl 7 ay hapis cezası alan hükümlü Ramazan Evrensal (39), Adana'nın Ceyhan ilçesindeki açık cezaevine girdi. Ancak Evrensal, 4 yıl önce cezaevinden firar etti. Hükümlünün yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Firari hükümlünün Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis, operasyon başlattı. Yapılan operasyonda hükümlü, polisi görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Bir ekibin kovaladığı firari hükümlü, kaçarken başka bir ekibin aracına çarptı. Araca çarptıktan sonra kaçamayan firari hükümlü yakalandı.

Emniyete getirilen Evrensal, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye, oradan da cezaevine gönderildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, Cezaevi firarisi


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