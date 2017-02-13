Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden bir kişinin, üzerinde sahte kimlikle yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

Nejdet Armağan