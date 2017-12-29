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Cezaevi firarisi ‘Suç Makinesi’ Avcılar’da yakalandı

Kent genelinde aralarında Avcılar’ın da bulunduğu 6 farklı ilçede 9 farklı olayın faili 25 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenilen suç makinesi cezaevi firarisi şahıs B.G. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Cezaevi firarisi Suç Makinesi Avcılarda yakalandı

29 Aralık 2017 09:13

Aralarında, iş yerinden hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan ‘suç makinesi’ Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sayesinde sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.

Birçok olayda adı geçen şüpheli B.G. Avcılar’da da birden çok iş yerinde hırsızlık yaptığı ve girdiği iş yerlerinde bıraktığı parmak izi kayıtları ilçe Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı.

Şüpheli üzerinde çalışma sürdüren Asayiş Büro Amirliği dedektifleri durdurdukları B.G. kendilerine farklı bir isme ait kimlik uzattı. Polisin sahte kimlik uzattığını fark etmesi üzerine polislerden kaçmaya çalışan B.G. kısa süreli kovalamaca sonrası yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 25 yıl kesinleşmiş cezasının da bulunduğu cezaevi firarisi olduğu bilgisine de ulaşıldı. 

Murat Delice

 

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