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Cezaevi firarisi suç makinesi Bursa'da yakalandı

Cezaevinden firar ettikten sonra internet üzerinden araba satışı yaparak vatandaşları dolandıran zanlı polisten kaçamadı.

Cezaevi firarisi suç makinesi Bursada yakalandı

11 Aralık 2016 12:35

Edinilen bilgiye göre, Vedat K. (37), cezaevinden firar ederek internet üzerinden dolandırıcılık yapmaya başladı. Vedat K, internet üzerinden araba ilanları vererek, banka hesabına kapora adı altında bir çok kişiye para yatırttı. Mağdurlar polise şikayette bulundu. 21 kişiden toplam 150 bin lira dolandıran ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Vedat K. takibi alındı. Birden fazla ikamet adresi olan Vedat K, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 ay süren takip sonrası kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki ifadesi tamamlanan cezaevi firarisi mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Vedat K. cezaevine gönderildi. 

Cengiz Gündüz
BURSA

Etiketler: Cezaevi firarisi


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