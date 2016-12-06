Edinilen bilgiye göre, hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası varken tutuklu bulunduğu Amasya Gümüşhacıköy Yarıaçık Cezaevi'nden izinli çıkıp bir daha geri dönmeyerek firar ettiği iddia edilen D.T.(26), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. D.T.'nin yapılan araştırma sırasında hakkında 6 yıl 8 ay daha hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay