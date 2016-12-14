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Cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Cezaevi firarisi yakayı ele verdi

14 Aralık 2016 12:17

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adam yaralama suçundan dolayı geçtiğimiz aylarda tutuklandığı cezaevinden firar eden A.B.’nin yakalanması için takip başlattı. Adam yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, çete kurma, uyuşturucu kullanma ve esrar yetiştirme olmak üzere 7 ayrı suçtan aranan A.B'nin Alibeyköy'de olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından kaldığı eve yapılan baskında arka pencereden kaçmaya çalışan zanlı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan A.B. tutuklandı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, Cezaevi firarisi


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