İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adam yaralama suçundan dolayı geçtiğimiz aylarda tutuklandığı cezaevinden firar eden A.B.’nin yakalanması için takip başlattı. Adam yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, çete kurma, uyuşturucu kullanma ve esrar yetiştirme olmak üzere 7 ayrı suçtan aranan A.B'nin Alibeyköy'de olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından kaldığı eve yapılan baskında arka pencereden kaçmaya çalışan zanlı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan A.B. tutuklandı.

Salih Bakıcı