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Cezaevi firarisi yakayı ele verdi!

Maltepe cezaevinden 9 ay önce firar eden şahıs Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine yakalandı.

Cezaevi firarisi yakayı ele verdi!

18 Ocak 2018 15:22
Cezaevi firarisi yakayı ele verdi! - Tıkla İzle

Geçtiğimiz yıl 6 ayrı suçu para cezasına çeviren ancak borcunu ödemeyince yakalanarak İstanbul Maltepe Cezaevine gönderilen Lokman K. yaklaşık 9 ay önce cezaevinden firar etti. Firari zanlının Tekirdağ’da olduğu bilgisine ulaşan istihbarat personelleri, jandarma ile irtibata geçti. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırma doğrultusunda zanlıyı Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Lokman K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının daha önceden kasten adam yaralama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu ticareti gibi pek çok suçtan işlem gördüğü ve ceza aldığı ortaya çıktı. 

Uğur Arslan

Etiketler: Cezaevi firarisi, tekirdağ

 

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