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Cezaevi nakil aracının çarptığı 30 yıllık gardiyan öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, cezaevi nakil aracının geri manevra yaptığı sırada çarptığı 30 yıllık gardiyan, hayatını kaybetti.

Cezaevi nakil aracının çarptığı 30 yıllık gardiyan öldü

08 Mayıs 2017 18:06

Edinilen bilgilere göre, İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan gardiyan Şahabettin Oğlak (49), cezaevi nakil aracının cezaevi bahçesinde geri manevra yaptığı sırada çarpması sonucu aracın altında kaldı. Şahabettin Oğlak, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, cezaevine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 yıllık gardiyan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mustafa Mert

Etiketler: Cezaevi nakil aracı, Hatay, İskenderun, Şahabettin Oğlak


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