Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi önünde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda M.A., G.K. ve M.Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren D.A. isimli şüpheli ise otomobili ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırılırken olay yeri güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 20’ye yakın boş kovan buldu. Silahlı saldırının taraflar arasındaki husumetten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken daha önce de uyuşturucudan kaydı bulunduğu iddia edilen zanlı D.A.’nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cahit Özçelik