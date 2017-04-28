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Cezaevi personeline FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Afyonkarahisar’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında cezaevlerinde görevli personellere yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Cezaevi personeline FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

28 Nisan 2017 16:58

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Bolvadin Kapalı ve Emirdağ Açık Ceza İnfaz kurumlarında görevli 36 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edildi. Operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığı, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Farklı illerde ikamet eden 11 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Gökten Ceylan 


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