Cezaevi vaizinden unutkanlık üzerine bilimsel çalışma

Manisa Cezaevi Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli, sürdürdüğü vaizlik görevinin yanında yüksek lisans tezi için de kitap çıkardı. Yüksek lisanının tezini "Kur'an-ı Kerim'de unutkanlığın yeri ve önemi" olarak belirleyen Erdinçli, uzun süren çalışmalarının ardından "Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve Tıp Bilimlerine Göre Unutkanlığın Çareleri" isimli kitap çıkardı. 245 sayfadan oluşan kitapta unutkanlığın yaklaşık 250 nedeni ve çaresi yer alıyor. Kitabının 78 sayfasını tıbbi açıdan unutkanlığın sebepleri ve çarelerine ayırdığını söyleyen Erdinçli, "Tek taraflı olmamasını istedim. Bu anlamda 78 sayfa civarında da tıp bilimlerinden unutkanlığın temel sebepleri ve çarelerini ülkemizin tanınmış doktorlarının tavsiyelerini de alarak kitap haline getirdik. Kitapta maddi manevi, hem tıbbi olsun ister dini olsun yaklaşık 250 civarında bir unutkanlığın sebebini ve çaresini içine aldık" dedi.

"Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman unutkanlığın sebepleri haramlara bakmak"

Kur'an-ı Kerim'de unutkanlık üzerine 45 ayet bulunduğunu söyleyen Erdinçli, "Dinimiz açısından unutkanlığa baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediliyor, 45 ayette 11 tanesinde insanın elinde olmadığı halde unutma manasına geliyor. Geri kalan 34 tanesinde ise bilerek, önem vermeyerek, gaflet ederek gibi manalarda insanın elinde olan sebeplerle unutkanlık olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor; insan kolay kolay unutamaz. Unutuyorsa demek ki o işe önem vermiyor manasındadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman unutkanlığın sebepleri haramlara bakmak. Öncelikle Allah'ı unuttuğu zaman insan dünyadaki her şeyi kendi ilişkisine baktığı zaman unutkanlığa sebep oluyor. İnsan Allah'ın haram kıldığı yiyeceklere, içeceklere başladığı zaman dünyadaki aklını yitiriyor. Aklını yitirdiği zaman da her türlü günahı, haramı işleyebiliyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, 'Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durun ki kendiniz, beyniniz, vücudunuz, bedeniniz sağlıklı olsun.' İnsanın dünyadaki şeytana karşı dikkatli olması. Gurur ve kibre kapılmaması bizim için en önemli hususlardır. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili de 25 tane tavsiye bulunuyor. Efendimiz de unutkanlık hakkındaki birçok tavsiyesi kitabımızda yer alıyor. Öncelikle onun Hazreti Ali'ye tavsiye ettiği hafıza namazı, bal içmek, kuru üzüm yemek gibi tavsiyelerini biz hadisi şeriflerden öğrenmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Uyuşturucu gibi zararlı maddeler zihni örtüyor ve unutkanlığa sebep oluyor"

İnsanların önem verdiği şeyleri unutmadığını belirten Erdinçli, "İnsanlar hayatta önem verdiği şeyleri kolay kolay unutmaz. Ancak önem vermediği dikkat etmediği hususları unutabiliyorlar. Dini açıdan tavsiyem insan eğer kendisini yaratan Allahü tealanın emrinde giderse kolay kolay unutkanlık olmuyor. Namazlar, oruç ibadetleri zekayı geliştiren mükemmel tespitler var. Uyuşturucu gibi zararlı maddeler, bunların hepsi zihni örtüyor ve unutkanlığa sebep oluyor. Bunun yanında mezar taşı okumanın unutkanlığa sebep olacağı söylenirdi. Oysa sosyal medya, internet bağımlılığı çok daha fazla unutkanlığa sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Unutkanlıkla ilgili kitabında yer alan tıbbi tavsiyelere de değinen Erdinçli, "Yaklaşık son bir buçuk yılında tıbbi olarak unutkanlığa neler sebep olur diye Türkiye'nin önemli doktorlarının tavsiyelerine baktığımızda ise en fazla D12 vitamini eksikliği olduğunu görüyoruz. Steroid bezinin eksikliği ya da fazla olması unutkanlığa sebep oluyor. Son zamanlarda stres ve depresyon gibi çağımızın hastalıkları beynin normal çalışmasını etkilediği için unutkanlığa sebep oluyor" diye konuştu.

"En çok unutan kesim olarak ev hanımları"

Yapılan araştırmalara göre ev hanımlarında unutkanlığın daha çok görüldüğüne vurgu yapan Erdinçli, "En çok unutan kesim olarak ev hanımları var. Ülkemizde 18 milyon civarında öğrenci var. Bu öğrencilerimizin her gün yeni bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Hafızalarını zinde tutmaları gerekiyor. Malum ülkemiz de bir sınav ülkesi olduğu için öğrencilerimiz için kitabımızda ciddi manada tavsiyeler var. Kitabımızda alzheimer hastaları ve bu hastalara bakan insanlar için de önemli tavsiyelere yer verdik" dedi.

Aykut Yeniçağ