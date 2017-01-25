Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Cezaevinde çıkan yangında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Cezaevinde çıkan yangında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan zehirlenen bir çocuk mahkum tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, yangındaki ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Cezaevinde çıkan yangında ölü sayısı 2ye yükseldi

25 Ocak 2017 19:55

Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler mevkiindeki Açık ve Kapalı Cezaevi’nde, koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, yatakları kapının arkasına yığarak florasan lambadan imal edilen yakıcı maddeler sayesinde yatakları ateşe vermiş, çıkan yangın sonucunda 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlenmişti. 11 kişi, cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuklardan 17 yaşındaki M.E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde yoğum bakıma alınan 17 yaşındaki F. . ise bugün doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. F.K.’nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan, yangında dumandan zehirlenen 1 çocuğun tedavisi sürüyor.

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!