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Cezaevinde intihar girişimi

Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir mahkum, kendisini çarşafla asarak intihara teşebbüs etti.

Cezaevinde intihar girişimi

26 Ekim 2016 13:00

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde bulunan cezaevinde uyuşturucu sucundan hüküm giyen Van nüfusuna kayıtlı 47 yaşındaki Şener Y., kendisini çarşafla astı. Koğuşta diğer mahkumların fark etmesi sonucu Şener Y., kendisini astığı yerden indirildi. Ambulansla önce Fatih Devlet Hastanesi'ne bilinci kapalı şekilde getirilen mahkum, buradan da Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Şener Y. ölmekten son anda kurtarıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Şükrü Üçüncü


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