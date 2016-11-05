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Cezaevinde intihar girişimi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe cezaevinde bir mahkum intihara teşebbüs etti.

Cezaevinde intihar girişimi

05 Kasım 2016 18:11

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe cezaevinde T.C. adlı mahkum, girdiği bunalım sonucu ip kendisini asmak istedi. Cezaevindeki diğer mahkumlar tarafından engellenen şahıs, daha sonra tuvalette bulunan pencere camına kafa atarak cam kırıklarıyla boğazını kesmek istedi. Şahsı yine diğer mahkumlar engelledi.

Cezaevi görevlilerinin ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından mahkum Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsa burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: Cezaevi, intihar


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