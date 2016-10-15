Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Antalya Karayolu’nda bir LPG dolum istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki cezaevinden bir süre önce firar eden Fatih D. (32), Denizli’de saklandığı istasyonda, yanında taşıdığı tabancayı beline takmaya çalıştığı sırada tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun Fatih D. ‘nin kasığına isabet etti. Olayın haber verilmesi üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Fatih D., ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Fatih D.’nin kaldığı istasyonda inceleme ve araştırma yaptı. Fatih D.’nin cezaevine gasp suçundan girdiği öğrenildi.