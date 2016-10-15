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Cezaevinde kaçan şahıs kendisini vurdu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde cezaevinden firar eden ve Denizli’de saklandığı barakada kazaen kendini vuran şahıs, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.


15 Ekim 2016 21:49

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Antalya Karayolu’nda bir LPG dolum istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki cezaevinden bir süre önce firar eden Fatih D. (32), Denizli’de saklandığı istasyonda, yanında taşıdığı tabancayı beline takmaya çalıştığı sırada tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun Fatih D. ‘nin kasığına isabet etti. Olayın haber verilmesi üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Fatih D., ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Fatih D.’nin kaldığı istasyonda inceleme ve araştırma yaptı. Fatih D.’nin cezaevine gasp suçundan girdiği öğrenildi. 

Etiketler: Cezaevi


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