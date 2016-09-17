Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Cezaevinde ölü bulunan savcının ailesinden cinayet iddiası

Cezaevinde ölü bulunan savcının ailesinden cinayet iddiası

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, cezaevinde ölü bulundu. İntihar ettiği ileri sürülen Yiğit'in ailesi intihar iddialarını yalanlayarak, Seyfettin Yiğit'in cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

Cezaevinde ölü bulunan savcının ailesinden cinayet iddiası

17 Eylül 2016 15:43

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, cezaevine konulmuştu. Savcı Yiğit'in, kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde kendini çamaşır ipi ile astığı öne sürüldü.

Cansız bedeni koğuş arkadaşları tarafından bulunan Yiğit'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılarak otopsi yapıldı. Yapılan otopsinin ardından 4 çocuk babası 50 yaşındaki Seyfettin Yiğit, Emirsultan Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yiğit'in ailesi intihar iddialarına karşı çıkarak, Seyfettin Yiğit'in FETÖ örgütü ile ilgisinin olmadığını, hayatı boyunca FETÖ örgütüne karşı dik durduğunu, Yiğit'in cinayete kurban gittiği ileri sürdü.

"Cumhurbaşkanımıza ve bize yazdığı mektup henüz ulaşmadı" diyen Seyfettin Yiğit'in kızı Ayça Yiğit, "Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Babam hayatı boyunca bu örgütün karşısında olmuş birisidir. Bugün babamın şehitlik mertebesine yükseldiğine inanıyorum. Bu kesinlikle bir intihar değil , cinayettir. Kendisi kesinlikle bunu yapacak birisi değildir. Tamamen dinine bağlı bir kişiydi. Biz onun aklanacağına inanıyorduk ama olmadı, onu elimizden aldılar. Çok bilgisi vardı. Susturulmaya, bastırılmaya çalışıldı. Biz kendisiyle ölmeden bir gün önce görüştük. Kimseden yardım istemiyordu. Bu iki aylık süreçte de yanımızda çok az insan durdu. İnsanlar korkakça yaklaştı. Biz haysiyeti, şerefi ondan öğrendik. Kendisi Cumhuriyet Savcısıydı. Benim de hukuk okumamı istiyordu. Bayrağı bana devretti. O bayrağı dalgalandırmaya da devam edeceğiz. Cezaevi içerisini bize anlatmıyordu. Baskı olup olmadığını bilemiyoruz. Bize yazdığı bir sürü mektup var, bunların da elimize ulaşacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımıza da mektup yazdığını biliyoruz. Mektupları henüz almadık, içeriğini bilmiyoruz fakat onların intihar mektubu olmadığına eminiz" dedi.

Seyfettin Yiğit'in 11 yaşındaki oğlu Emiralp Yiğit, "Babam ölmeden bir gün önce görmüştüm. Her yerde intihar diye yazıyor ama onların hepsi yalan, yanlış haberler. Babam ölmedi, öldürüldü. Bu bir cinayettir. Şerefli bir savcıydı" dedi.

Setfettin Yiğit'in eşi Ayşe İlknur Yiğit, "Bende emanetleri var, 4 tane evladını onun ilmi ve ahlakı yolunda yetiştireceğim. Hakkım ona sonuna kadar helal olsun" dedi. 

Abdullah Çibir-Onur Aktaş

Etiketler: Seyfettin Yiğit


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!