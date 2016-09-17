Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, cezaevine konulmuştu. Savcı Yiğit'in, kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde kendini çamaşır ipi ile astığı öne sürüldü.

Cansız bedeni koğuş arkadaşları tarafından bulunan Yiğit'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılarak otopsi yapıldı. Yapılan otopsinin ardından 4 çocuk babası 50 yaşındaki Seyfettin Yiğit, Emirsultan Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yiğit'in ailesi intihar iddialarına karşı çıkarak, Seyfettin Yiğit'in FETÖ örgütü ile ilgisinin olmadığını, hayatı boyunca FETÖ örgütüne karşı dik durduğunu, Yiğit'in cinayete kurban gittiği ileri sürdü.

"Cumhurbaşkanımıza ve bize yazdığı mektup henüz ulaşmadı" diyen Seyfettin Yiğit'in kızı Ayça Yiğit, "Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Babam hayatı boyunca bu örgütün karşısında olmuş birisidir. Bugün babamın şehitlik mertebesine yükseldiğine inanıyorum. Bu kesinlikle bir intihar değil , cinayettir. Kendisi kesinlikle bunu yapacak birisi değildir. Tamamen dinine bağlı bir kişiydi. Biz onun aklanacağına inanıyorduk ama olmadı, onu elimizden aldılar. Çok bilgisi vardı. Susturulmaya, bastırılmaya çalışıldı. Biz kendisiyle ölmeden bir gün önce görüştük. Kimseden yardım istemiyordu. Bu iki aylık süreçte de yanımızda çok az insan durdu. İnsanlar korkakça yaklaştı. Biz haysiyeti, şerefi ondan öğrendik. Kendisi Cumhuriyet Savcısıydı. Benim de hukuk okumamı istiyordu. Bayrağı bana devretti. O bayrağı dalgalandırmaya da devam edeceğiz. Cezaevi içerisini bize anlatmıyordu. Baskı olup olmadığını bilemiyoruz. Bize yazdığı bir sürü mektup var, bunların da elimize ulaşacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımıza da mektup yazdığını biliyoruz. Mektupları henüz almadık, içeriğini bilmiyoruz fakat onların intihar mektubu olmadığına eminiz" dedi.

Seyfettin Yiğit'in 11 yaşındaki oğlu Emiralp Yiğit, "Babam ölmeden bir gün önce görmüştüm. Her yerde intihar diye yazıyor ama onların hepsi yalan, yanlış haberler. Babam ölmedi, öldürüldü. Bu bir cinayettir. Şerefli bir savcıydı" dedi.

Setfettin Yiğit'in eşi Ayşe İlknur Yiğit, "Bende emanetleri var, 4 tane evladını onun ilmi ve ahlakı yolunda yetiştireceğim. Hakkım ona sonuna kadar helal olsun" dedi.

Abdullah Çibir-Onur Aktaş