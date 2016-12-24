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Cezaevinde tedavi ücretsiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutukluların, diğer vatandaşlar gibi her türlü sağlık hizmetinden faydalandığını belirtti.

Cezaevinde tedavi ücretsiz

24 Aralık 2016 09:26

Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutukluların, diğer vatandaşlar gibi her türlü sağlık hizmetinden faydalandığını belirten Bozdağ, “Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için, ilk muayene ve tedavi hizmetleri ceza infaz kurumlarında verilmekte; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenler Devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise üniversite hastanelerine sevk edilmektedir.Ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklular, özgürlüğünden yoksun olmayan her vatandaşın yararlanabildiği sağlık haklarından ve hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılmakta olup, her türlü muayene ve tedavileri de Devletin teminatı altında ve ücretsizdir” dedi.
Yazılı cevabında ceza infaz kurumlarında bulunduğu sırada eceliyle hayatını kaybedenlere ilişkin rakamlara da yer veren Bozdağ şunları söyledi: “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında bulunduğu sırada hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayılarıyla ilgili Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kayıtları esas alınarak bilgi derlenmeye 2009 yılından sonra başlanılması nedeniyle, yıllara göre eceliyle hayatını kaybedenlere ilişkin sayının; 2009 yılında 242, 2010 yılında 260, 2011 yılında 285, 2012 yılında 286, 2013 yılında 265, 2014 yılında 312, 2015 yılında 373, 2016 yılında 31/08/2016 tarihi itibarıyla 232 olduğu,anlaşılmıştır.”  

Etiketler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza İnfaz Kurumları, Cezaevinde tedavi


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