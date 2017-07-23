Cezaevindeki FETÖ’cüler 15 Temmuz ile yüzleşecek

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde Türkiye tek ses, tek yürek olurken, darbe yargılamalarına dönük bir dizi yeni önlem üzerinde çalışılıyor.

Darbeci eski askerlerin ve darbecilere destek veren sanık yakınlarının, üzerinde "Hero" (Kahraman) yazan tişörtlerle duruşma salonuna gelmeleri, toplumda büyük infiale yol açtı. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek tip kıyafet" mesajının ardından başlattığı çalışmalarını son aşamaya getirirken cezaevinde de ibretlik bir uygulama için hazırlık yapılıyor. Darbecilere, kanlı oyunları ile yüzleşmeleri için tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarında 15 Temmuz Destanı izletilecek.

Darbeci eski askerlerin, cezaevinde televizyon izleyebilmeleri üzerindeki tartışmalar sırasında, ilave yaptırımlar da tartışıldı. Darbecilerin, dışarıda olup bitenden haberdar olmalarının, savunma taktiği geliştirmelerine kolaylık sağlayacağı da konuşuldu. Özellikle avukatların, dışarıdan aldıkları akılla format savunma biçimleri geliştirdikleri, cezaevindeki darbecileri zinde tutacak tarzda motive ettikleri, şifreli iletişim dili kullandıkları değerlendiriliyor. Bu kanalın kesilmesi için cezaevi yönetimleri özel önlem alıyor.

15 TEMMUZ İZLETİLECEK

Öte yandan, darbecilerin cezaevlerinde televizyon kanallarını da izleyebildiği dikkate alınarak, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan ve büyük ihaneti durduran Türk milletinin kahramanlığını gösteren bir klibi düzenli izlemeleri de planlanıyor. Darbecilerin TV yayınına erişmeden önce, 15 Temmuz direnişini gösteren filmi açmaları gerekecek. Böylece suçlarını inkara çabalayan darbecilerin, tezgahladıkları kanlı darbe ile yüzleşmeleri sağlanacak.

PRANGA ÖNERİSİ

Darbecilerin, tek tip kıyafetin yanı sıra, elleri kelepçeli, ayakları prangalı vaziyette mahkeme salonuna getirilmeleri de güvenlik zirvelerinde tartışıldı. Bu tür bir fotoğrafın gerek milletin gerekse darbeye meyilli tüm aktörlerin zihnine kazınması ve "ibret-i alem" olarak tarihteki yerini almasını savunan komutanlar da oldu.

Okan Müderrisoğlu - Sabah gazetesi