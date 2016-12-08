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Cezaevindeki oğlunu görmeye giderken canından oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde cezaevindeki oğlunu görmeye giderken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.


08 Aralık 2016 11:28

Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında İzmir -Çanakkale karayolu Hatundere Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatundere Cezaevine gütmek üzere minibüsten inen Şerife Akar (70) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İzmir'den Aliağa'ya seyir halinde olan İ.M. (23) idaresindeki 35 UZ 462 plakalı otomobil yaşlı kadına çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.M. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Nimet Ergün


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