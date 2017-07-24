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Cezaevinden firar etti, Adana polisinden kaçamadı

Osmaniye Cezaevi'nden firar eden hükümlü Adana'da yakalandı.

Cezaevinden firar etti, Adana polisinden kaçamadı

24 Temmuz 2017 11:24

Edinilen bilgiye göre, Yunus B. isimli şahıs iş yerine girip hırsızlık yapmaktan 3 yıl ve evden hırsızlık ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 11 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Yunus B. polis tarafından yakalanıp Osmaniye Toprakkale Cezaevi'ne götürüldü. Hükümlü buradan 2 Temmuz günü firar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri Yunus B.'nin Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, mahallede araştırma başlattı. Polisi gören Yunus B. kaçmaya başladı. Polis kovalamaca sonrası hükümlüyü yakaladı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. 


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