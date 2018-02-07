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Cezaevinden ikinci defa firar etti

Bursa'nin İznik ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan mahkum, ikinci defa cezaevinden firar etti.

Cezaevinden ikinci defa firar etti

07 Şubat 2018 12:09

Hırsızlık suçlarından aranan F.G, 17 Kasımda İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı, aynı gün konulduğu Gemlik Cezaevi'nden firar etti. Firari F.G, 18 Aralıkta polisin sıkı takibi sonucu Selçuk Mahallesi’nde kıstırıldı. Zanlı, kovalamaca sonrası zeytin tarlasındaki bir ağacın tepesinde kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak F.G, geçen hafta tekrar firar etti. Polis ve jandarma ekipleri, firari mahkumu her yerde arıyor. 

Halil Ataş
 

 

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