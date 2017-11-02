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Cezaevinden kaçan 5 kişi yakalandı

Adana’da çeşitli suçlardan hükümlüyken cezaevinden kaçan 5 kişi yakalandı.

Cezaevinden kaçan 5 kişi yakalandı

02 Kasım 2017 22:30

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında yakalama kararı ve açık cezaevinden kaçanlara yönelik operasyon düzenledi. Kentin bir çok yerin yapılan operasyonda ekipler, ‘Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından toplam 31 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Mustafa O., ‘Uyuşturucu madde bulundurma, yaralama, 6136 sayılı Kanuna Muhalefetten’ 7 yıl 6 ay hapis cezası O.A, ‘uyuşturucudan’ 6 yıl hapsi bulunan A.A, ‘hırsızlık ve uyuşturucu’ suçlarından 5 yıl 5 ay hapis cezası alan Y.A. ile ‘yaralamadan’ 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ş.’yi yakaladı.

Öte yandan, Denetimli Serbestlik hükümlerine yerine getirmeyip, ayrıca açık cezaevinden de kaçtıkları belirtilen 5 kişi Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, Cezaevi

 

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